Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Marbach (Kreis Ludwigsburg) sind drei Menschen verletzt worden. Ein Mann sei aus einem Fenster im Erdgeschoss gesprungen, um den Flammen zu entkommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Er habe sich dabei leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurden ein zweiter Bewohner und ein Feuerwehrmann.

Das Feuer war den Angaben zufolge am frühen Donnerstagmorgen in den Wohncontainern ausgebrochen. Daraufhin wurde die gesamte Unterkunft geräumt. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten demnach etwa fünf Stunden.

Die Bewohner können dem Sprecher zufolge bis auf weiteres nicht in ihre Unterkunft zurück. Sie seien in einer Sporthalle untergebracht worden. Wie viele Menschen betroffen seien, sei derzeit noch unklar. In den Containern sind laut Polizei rund 90 Menschen gemeldet. Die Brandursache war zunächst unklar.