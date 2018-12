Astronaut Gerst berichtet über Ende seiner Weltraummission

Zwei Tage nach seiner Rückkehr auf die Erde steht Astronaut Alexander Gerst heute in Köln bei einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Der 42-Jährige wird im Europäischen Astronautenzentrum über das Ende seiner jüngsten Weltraummission sprechen und Fragen beantworten. Danach kann er sich auf eine Auszeit freuen: Weihnachten will „Astro-Alex“ mit seiner Familie verbringen.

Gerst, der aus dem baden-württembergischen Künzelsau stammt, war am Donnerstag von seiner mittlerweile zweiten Weltraummission von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Er ist nun der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere Tage in diesem Jahr.

Gerst auf Twitter

ESA-Interview mit Gerst nach seiner Rückkehr (englisch)

ESA-Interview mit Gerst nach seiner Rückkehr (deutsch)