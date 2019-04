Astronaut Alexander Gerst Vorbild für Ernst Messerschmid

Der frühere Astronaut Ernst Messerschmid (73) freut sich über die hohen Beliebtheitswerte seines Kollegen Alexander Gerst (42). Der Weltraumraumfahrer aus Künzelsau (Hohenlohekreis) begeistere auch Laien für Wissenschaft, sagte Messerschmid in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: „Mit seiner fröhlichen und unkomplizierten Art erobert er die Herzen und bringt so wissenschaftliche Themen, die sonst meist trocken daherkommen, einem großen Publikum nahe.“ Und weiter: „Das ist das, was Raumfahrt und auch Wissenschaft allgemein braucht.“ Gerst sei daher für ihn ein Vorbild, er freue sich über seinen Erfolg. Messerschmid stammt aus Reutlingen. Er flog in den 1980er Jahren ins All und lehrte danach an der Universität Stuttgart.

Vita von Ernst Messerschmid