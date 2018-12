„Astro-Alex“ könnte Weihnachten mit der Familie feiern

Der aus Künzelsau stammende Astronaut Alexander Gerst (42) könnte nach einer erfolgreichen Rückkehr aus dem All Weihnachten bei der Familie feiern. „Ja, er hat an den Feiertagen frei, lediglich Sport und Training zum Zwecke der Regenerierung und Rehabilitation müssen durchgeführt werden“, sagte ein Sprecher des Europäischen Astronautenzentrums in Köln der Deutschen Presse-Agentur. Am 27. Dezember gehe es dann wieder weiter mit seinen anderen Tätigkeiten. Dazu zählt etwa die Wiederholung von Experimenten, zu denen in seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation ISS Daten erhoben wurden.

Gerst sollte am Donnerstag nach fast 200 Tagen auf der ISS zur Erde zurückkehren. Nach seiner Landung in einer Kapsel in der kasachischen Steppe wurde er am Abend in Deutschland zurückerwartet.