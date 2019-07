Artenschutz-Volksbegehren im Südwesten wird beantragt

Von Deutsche Presse-Agentur

Deutschland hat nach vorläufigen Ergebnissen am zweiten Tag in Folge einen Hitzerekord: Um 14.20 Uhr wurden an der Station Bonn-Roleber 40,6 Grad gemessen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dies sei aber nur ein Zwischenstand mit vorläufigen Mess-Ergebnissen.

Und auch in Baden-Württemberg nähert man sich einem neuen landesweiten Höchstwert an. „Der Rekord wackelt heute auf jeden Fall“, sagte Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstagvormittag.