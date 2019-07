In Baden-Württemberg und Bayern ist das Armutsrisiko deutlich geringer als im Rest von Deutschland. Während im vergangenen Jahr in Bayern (11,7 Prozent) und Baden-Württemberg (11,9 Prozent) etwa jeder achte bis neunte Mensch von Armut bedroht war, war es in Bremen (22,7 Prozent) fast jeder vierte Mensch. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf Basis des Mikrozensus mit. Die Armutsgefährdungsquote ist ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte: „Wir leben in einem vergleichsweise reichen Bundesland, doch auch hierzulande gibt es Armut.“ Gesellschaftliche Teilhabe müsse unabhängig vom Einkommen möglich sein. Der Sozialverband der Paritätische forderte die Politik auf, dass Thema Armut weiter konsequent anzugehen. Armut wirke am stärksten dort, wo es den Menschen im Durchschnitt am besten gehe, sagte die Vorstandsvorsitzende Ursel Wolfgramm. „Dort sind die Mieten und die Lebenshaltungskosten noch höher als anderswo und die Kluft zwischen Arm und Reich ist noch deutlicher spürbar. Ganz besonders betroffen sind hiervon nach wie vor Alleinerziehende und ihre Kinder.“

Wie die Erhebung des Statistischen Bundesamt weiter ergab, ist das Risiko zu verarmen in den neuen Bundesländern und Berlin mit 17,5 Prozent zwar weiterhin höher als in den alten Bundesländern (15 Prozent). Allerdings näherten sich Ost und West zunehmend an.

