Rust (dpa/lsw) - Volksmusikanten im Doppelpack: Die beiden ARD- Fernsehmoderatoren Stefan Mross und Andy Borg wollen künftig häufiger zusammen vor die Kameras treten. „Aus unserer langjährigen Zusammenarbeit hat sich eine echte Freundschaft entwickelt. Wir haben daher beschlossen, dass wir uns regelmäßig in unseren Sendungen gegenseitig besuchen werden“, sagte Mross (34) am Mittwoch im badischen Rust (Ortenaukreis) der Nachrichtenagentur dpa. „Wir funken beide auf der gleichen Wellenlänge und die Zuschauer haben Freude daran, wenn sie und uns im Doppelpack erleben.“ Los geht es am Sonntag in der Sendung „Immer wieder sonntags“(30. Mai).

Sendung:

http://dpaq.de/kmjag