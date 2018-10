ARD-Hörspieltage mit Fachtag zum Hörspiel im Unterricht

Die ARD-Hörspieltage in Karlsruhe beschäftigen sich in diesem Jahr nicht nur mit künstlerischen Aspekten, sondern widmen sich auch dem Einsatz von Hörspielen im Schulunterricht. Ein Fachtag dazu steht unter dem Motto „Hört, Hört! Hörspiel macht Schule“, berichteten die Veranstalter am Dienstag. Medienwissenschaftler und Medienpädagogen zeigen dabei gemeinsam mit Regisseuren und Autoren, wie Hörspiele im Unterricht sinnvoll eingebunden werden können.

Im Mittelpunkt des Festivals steht wie jedes Jahr der Wettbewerb um den Deutschen Hörspielpreis. Im Rennen um die Auszeichnung konkurrieren die zwölf besten Produktionen von ARD, Deutschlandradio, SRF und ORF. Der Gewinner wird am 10. November bekanntgegeben und erhält 5000 Euro Preisgeld.

Zu den Höhepunkten zählt den Angaben zufolge die Aufführung des Live-Hörspiels „Moabit“ von Volker Kutscher. Erzählt wird die Vorgeschichte aus dessen Bestseller-Krimi „Der nasse Fisch“. Das Buch diente als Vorlage für die preisgekrönte TV-Verfilmung „Babylon Berlin“.

Weiteres Highlight des nach eigenen Angaben wichtigsten Festivals für Hörspiel und Klangkunst im deutschsprachigen Raum ist zudem die Uraufführung der Live-Komposition „Next City Sounds“ und die begehbare Klanginstallation „Der Absprung“ von Paul Plamper. Die Hörspieltage dauern vom 7. bis zum 11. November.

