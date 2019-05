Kritik gibt es vonseiten des CDU-Ortsverbands an den Äußerungen des Ersten Bürgermeisters Simon Blümcke zur Sicherheitslage in Ravensburg. Dessen Fazit, dass eine urbane Stadt wie Ravensburg mit einer gewissen Anzahl an Ordnungswidrigkeiten und Straftaten leben müsse, ist dem CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Christoph Sitta „zu wenig“.

Wie berichtet, stieg die Zahl der sogenannten Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum in Ravensburg 2018 auf 305 Fälle, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr.