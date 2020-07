Arbeitsunfall auf Weinberg: 29-Jähriger schwer verletzt

Ilsfeld (dpa/lsw)- Ein 29-Jähriger ist bei Arbeiten auf einem Weinberg bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) unter seinem Traktor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge stand das Fahrzeug an einem steilen Hang, kam ins Rutschen und kippte um. Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben den Traktor am Dienstagnachmittag an und befreiten den Mann. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei