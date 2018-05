Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten ist im Mai weiter gesunken. 191 816 Menschen seien Ende des Monats in Baden-Württemberg ohne Job gewesen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mit. Das war ein Rückgang um gut 5000 und der niedrigste Stand in einem Mai seit 25 Jahren. Im Mai 2017 waren noch 17 470 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,1 Prozent - nach 3,4 Prozent im Vorjahr. 112 339 Stellen waren Ende Mai unbesetzt, das waren 12,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch die Beschäftigung entwickelte sich im Frühjahr positiv. Ende März arbeiteten 4,65 Millionen Menschen im Südwesen - 2,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.