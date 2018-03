Nach einem kurzen Anstieg zum Jahreswechsel ist die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg wieder im Abwärtstrend. Im Februar waren 207 776 Menschen ohne Job, gut 4350 weniger als im Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Die Quote fiel von 3,5 auf 3,4 Prozent und liegt damit auch deutlich unter dem Wert des Vorjahres. Im Februar 2017 hatte der Südwesten eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent. Damals waren gut 230 000 Menschen ohne Job. Auf weiterhin hohem Niveau sei die Nachfrage nach Fachkräften, hieß es - so hoch, dass die Suche für die Unternehmen immer schwieriger werde.