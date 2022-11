Arbeitgeber erleichtert über Tarifabschluss bei Metallern

Der erste Abschluss in der Elektro- und Metallindustrie ist nach Auffassung von Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf ein „kräftiger Vorschuss“ auf den künftigen Aufschwung. Es sei ein teurer Abschluss, teilte Wolf am frühen Freitagmorgen in Ludwigsburg mit. Nun könne man sich auf die Arbeit konzentrieren. „Wir kommen schließlich nur zusammen nach vorn.“

Vorgesehen sind Lohnsteigerungen von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und noch mal 3,3 Prozent ab Mai 2024 bei einer Laufzeit von 24 Monaten, wie die Gewerkschaft IG Metall und Arbeitgeber mitteilten. Dazu kommen steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro. Das Ergebnis gilt als Pilotabschluss, der im Kern auch in anderen Bezirken umgesetzt werden soll. In der Branche sind bundesweit rund 3,9 Millionen Menschen beschäftigt. Wolf sprach von einem „langen und aufwendigen Weg“.

