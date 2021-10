Arbeiter zwischen Bagger und Lastwagen eingeklemmt

Auf einer Baustelle in Altbach (Landkreis Esslingen) ist am Freitagnachmittag ein 63-Jähriger verunglückt. „Der Lkw-Fahrer befand sich gegen 13.40 Uhr im Zuge von Erdaushubarbeiten auf der Baustelle“, teilte die Polizei mit. „Dort wurde er von dem zurücksetzenden Bagger eines 22-Jährigen erfasst und zwischen dem Arbeitsgerät und einem anderen Lkw eingeklemmt.“ Der Mann wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen nahm Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-792748/2