Bad Säckingen (dpa/lsw) - Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden auf einem Firmengelände Stahlmatten mit einem Kran bewegt. Der Arbeiter steuerte diesen per Fernbedienung. Aus zunächst ungeklärten Gründen gerieten die Stahlmatten ins Rutschen und stürzten auf den Mann. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein zweiter Arbeiter konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Ermittler sollen nun die genaue Unfallursache klären.

Pressemitteilung