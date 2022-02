Ein Mann ist bei Baumfällarbeiten im Enzkreis tödlich verletzt worden. Der 38-Jährige hatte für eine durch die Gemeinde Illingen beauftragte Firma Baumfällarbeiten im Ort durchgeführt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei habe ein abgesägter Stamm den Arbeiter am Dienstag getroffen. Für den Mann kam demnach jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

