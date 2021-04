Arbeiter wird angefahren: Schwer verletzt

Bei Reinigungsarbeiten auf einer Kreisstraße ist am Dienstag im Landkreis Böblingen ein 34 Jahre alter Mitarbeiter der Straßenmeisterei schwer verletzt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei bei Leonberg von einem Auto erfasst, das eine 84-Jährige lenkte. Wegen der Straßenreinigung sei die zulässige Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich auf 30 Stundenkilometer reduziert gewesen, hieß es. Die Frau sei aber zu schnell gefahren. Der Arbeiter kam in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-373694/2

