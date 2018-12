Ein 33 Jahre alter Arbeiter ist in Rottweil (Landkreis Rottweil) von mehreren Holzbalken getroffen und schwer verletzt worden. Die Balken lagen auf einem am Straßenrand stehenden Gabelstapler und ragten mehr als einen Meter in die Fahrbahn hinein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein vorbeifahrendes Auto streifte demnach am Samstag einen der Balken, wodurch die Konstruktion in Bewegung geriet. Der Arbeiter, der neben dem Stapler stand, wurde von dem herabfallenden Bauholz getroffen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Baustelle war den Angaben zufolge nicht gesichert. Es werde nun wegen Missachtung von Sicherheitsvorschriften ermittelt.

Pressemitteilung