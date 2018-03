Mit einer automatischen Säge hat sich ein Arbeiter in Gottmadingen (Kreis Konstanz) zwei Finger abgetrennt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 53-Jährige die Maschine am Donnerstag reinigen wollen und nach dem Abschalten der Säge in den Innenraum gegriffen. Dabei kam er mit der rechten Hand jedoch an das noch nachlaufende Sägeblatt. Dabei wurden ihm zwei Finger abgetrennt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Ermittelt wurde zunächst noch, ob in der Firma gegen Vorschriften zur Verhinderung von Unfällen verstoßen wurde.