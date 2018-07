Ein Bauarbeiter ist am Mittwoch in Reutlingen unter einem schweren Betonteil eingequetscht und dabei schwer verletzt worden. Der 41-Jährige hatte in einer Baugrube gearbeitet, als ein Keller-Lichtschacht umfiel und ihn traf. Seine Kollegen hoben das Betonteil mit einem Bagger etwas an, so dass die Rettungskräfte den Mann bergen konnten. Der 41-Jährige wurde mit schweren inneren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weshalb der Lichtschacht umfiel, war zunächst unklar, teilte die Polizei mit.