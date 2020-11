Ein Arbeiter ist in einem Klärwerk in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) in ein Abwasserbecken gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei fiel der 55-Jährige am Sonntagmorgen aus Unachtsamkeit etwa sechs Meter tief in das Becken. Die Feuerwehr rettete ihn aus dem Wasser. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei