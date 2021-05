Bei Arbeiten auf einem Firmendach in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist ein Mann tödlich verunglückt. Der 59-Jährige sei am Donnerstagnachmittag durch die Hallendecke gebrochen und aus etwa acht Metern Höhe auf den Boden gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-688518/2

Mitteilung