Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 39 Jahre alter Arbeiter ist am Dienstag in einem Fahrstuhlschacht abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Er war mit Renovierungsarbeiten beschäftigt, als sich die Seilwinde seiner Arbeitsbühne löste und mehr als drei Meter in die Tiefe stürzte, wie die Polizei mitteilte. Die Berufsfeuerwehr konnte den Mann schwer verletzt bergen. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus.