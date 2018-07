Arbeiter stürzt auf Baustelle und wird schwer verletzt

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle bei Dunningen (Kreis Rottweil) gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Bauhelfer am Freitag seinem Chef, der in etwa zweieinhalb Metern Höhe arbeitete, ein Werkzeug gereicht. Beim Hinunterklettern trat der 56-Jährige auf einen Gerüstbock - der jedoch kippte. Obwohl der Bock nicht einmal einen Meter hoch war, stürzte der Bauhelfer so unglücklich, dass er sich an der Wirbelsäule verletzte. Nachdem er auf der Baustelle erstversorgt wurde, flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Meldung der Polizei Tuttlingen