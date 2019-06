Arbeiter in Pforzheimer Baugrube lebensgefährlich verletzt

Ein Arbeiter ist in einer Baugrube in Pforzheim eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Montag in einer fünf Meter tiefen Grube an der Autobahn 8 (Stuttgart-Karlsruhe). Der 42 Jahre alte Mann wurde zwischen einem Arbeitsgerät und einem Abflussrohr eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn und er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

