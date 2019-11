Ein 19 Jahre alter Arbeiter ist in einer Betonmischanlage in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Erkenntnis der Polizei war er am Dienstagabend in die Maschine gestiegen, um sie zu reinigen. Ein Kollege kam ihm zu Hilfe und startete dabei wohl aus Versehen die Maschine, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Weitere Mitarbeiter befreiten den 19-Jährigen, indem sie die Maschine auseinandersägten.

Pressemitteilung