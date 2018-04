Bei Bauarbeiten ist ein Mann in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) in einer Grube schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag war der 21-Jährige gestürzt und mit seinem Kopf auf den Betonboden geprallt. Der Ferienarbeiter kam nach dem Unfall am Donnerstag in ein Krankenhaus. Die Gewerbeermittler der Polizei sollen nun herausfinden, wie es zu dem Unfall kam.

Polizeimitteilung