Arbeiter finden nach Unfall mit Chemikalie weiteren Kanister

Nach dem Fund mehrerer Kanister mit giftigem Allylisothiocyanat in einem Recyclingsbetrieb in Essingen (Ostalbkreis) haben Arbeiter der Firma ein weiteres Gefäß gefunden. Das Äußere des Behältnisses ähnele den zuvor gefundenen Kanistern, sagte ein Sprecher der Polizei in Aalen am Montag. Bei dem neuen Fund war niemand verletzt worden. Erneut waren aber Feuerwehr und Rettungsdienst zur Sicherung ausgerückt. Der Kanister war aufgefallen, als Arbeiter am Samstag eine Lieferung Altmetall auf weitere Gefahrenstoffe durchsuchten. In derselben Ladung waren am Donnerstag drei Kanister mit Allylisothiocyanat gefunden worden. 17 Arbeiter des Betriebs hatten über Atemwegsreizungen geklagt und waren in Krankenhäuser gekommen. Diese konnten sie nun wieder verlassen.

Laut Polizei haben die Ermittlungen nun ergeben, dass die Lieferung mit Altmetall, in der sich die Kanister befanden, von einem Unternehmen bei Frankfurt angeliefert worden waren. Wie die Gefäße in die Lieferung kamen, ist aber noch unbekannt. Eine Spezialfirma soll die Behältnisse vernichten. Allylisothiocyanat hat einen sehr scharfen Geruch und kann auf der Haut stechende, brennende Schmerzen, Entzündungen, Blasen bis hin zu Geschwüre hervorrufen.

