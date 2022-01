Ein Mann ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) während der Arbeit von einem Lastwagen gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 55 Jahre alte Mann sei gerade mit Ladetätigkeiten beschäftigt gewesen und aus einer Höhe von etwa 3,7 Metern heruntergefallen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Vorfall am Dienstag in eine Klinik.

