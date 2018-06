Ein 61-Jähriger ist bei Handwerksarbeiten von einer Leiter gefallen und hat sich verletzt. Am Mittwochmorgen soll der Mann mit einem anderen Arbeiter eine Garage aus Holz in einer Lagerhalle in Offenburg montiert haben, teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit. Als er auf eine Leiter stieg, rutschte diese weg und er fiel zweieinhalb Meter auf einen Betonboden. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Ausmaße seiner Verletzungen sind noch unklar.

Meldung der Polizei