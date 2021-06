Ein Stromschlag bei Wartungsarbeiten in einem Umspannwerk hat einen Arbeiter das Leben gekostet. Der 55-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er später starb, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie es zu dem Betriebsunfall in Albstadt im Zollernalbkreis am Montag kommen konnte, sollen nun Spezialisten des Polizeipräsidiums Reutlingen ermitteln.

