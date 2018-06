Zell im Wiesental (dpa/lsw) - Ein 21-jähriger Arbeiter ist am Dienstagnachmittag in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor der junge Mann beim Abbau eines Gerüsts das Gleichgewicht und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Er erlitt beim Aufprall auf einen Steinboden schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht.