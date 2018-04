Wegen Arbeiten an der Tunnellüftung in Gruibingen (Kreis Göppingen) wird am Wochenende die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München ab der Tank- und Rastanlage Gruibingen bis zur Anschlussstelle Mühlhausen zeitweise gesperrt. Die Sperrung bestehe von Freitag ab 22.00 Uhr bis Samstag 6.00 Uhr sowie von 20.00 Uhr bis Sonntag um 5.00 Uhr, teilte das Regierungspräsidium Tübingen am Donnerstag mit. Eine Umleitung sei ausgeschildert. Die Arbeiten an der Tunnellüftung können nur unter Sperrung der Röhre durchgeführt werden. Sie erfolge in der Nacht, weil dann mit weniger Verkehr gerechnet werde.

Regierungspräsidium Tübingen