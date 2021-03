Appell an Unternehmen: Praktika für Studenten anbieten

Hochschulen, Wissenschaftsministerium, Arbeitsagentur und Südwestmetall appellieren an die Unternehmen im Land, weiterhin studienbegleitende Praktika und Themen für Abschlussarbeiten anzubieten. Die Angebote seien in in diesen herausfordernden Zeiten erkennbar unter Druck geraten und deutlich zurückgegangen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt. „Studienbegleitende Praktika und Abschlussarbeiten bieten eine wichtige Lern- und Orientierungsfunktion für beide Seiten.“

Sie seien für Studierende wichtige Erfahrungen für eine spätere fachliche Orientierung und Berufswahl. Unternehmen lernten potenzielle Mitarbeitende kennen und könnten aktuelles Wissen aus Lehre und Forschung in die Praxis übertragen. Der Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Wilfried Porth, sagte: „Eine Corona-Delle in der Praxisnähe eines Studiums können wir uns nicht leisten.“ Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) erklärte, nur mit qualifizierten, praxisorientierten Absolventen, den künftigen Fach- und Führungskräften, könnten sich Wirtschaft und Innovationskraft im Land weiterentwickeln.

Bastian Kaiser, Vorsitzender der Rektorenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, sagte, die Fachhochschulen seien auf ein breites Angebot an Praktika in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und anderen Institutionen angewiesen. „Die Studierenden brauchen auch in der Corona-Zeit geeignete Möglichkeiten, ihre Praxissemester gewinnbringend zu nutzen und Abschlussarbeiten in Kooperation mit externen Partnern anzufertigen.“

