Verschreibungspflichtige Medikamente dürfen von Apotheken nicht über ein Terminal abgegeben werden. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg entschieden. Frei verkäufliche Medikamente dagegen darf ein Apotheker rund um die Uhr über ein solche automatisiertes System vertreiben, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Damit war ein Mannheimer Apotheker mit seiner Klage gegen ein Verbot des Regierungspräsidiums Karlsruhe zum Teil erfolgreich. Die baden-württembergischen Richter zeigten sich großzügiger als ihre Kollegen in Rheinland-Pfalz: Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hatte Ende Juli jegliche Abgabe von Medikamenten über ein Terminal verboten. (Az.: VGH 9 S 2852/08)