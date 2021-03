Apotheker: Mehr Freiheiten verbessern die Testmoral

Freiheiten zum Beispiel in der Kultur oder Gastronomie auf Basis von flächendeckenden Schnelltests könnten nach Einschätzung des Böblinger Apothekers Björn Schittenhelm mehr Menschen davon überzeugen, sich testen zu lassen. „Wenn ich den Leuten etwas mehr Freiheiten gebe durch einen Test, dann steigen Testmoral und Akzeptanz erheblich“, sagte der „Erfinder“ des sogenannten Böblinger Modells am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. „Das ist genau das, was wir letztendlich brauchen. Wir brauchen viel, viel mehr Tests.“ Zu vergleichen sei das mit dem Impfen. „Da brauchen wir auch eine Herdenimmunität von 70 Prozent, damit die Impfung funktioniert.“

Böblingen hatte Anfang Februar ein flächendeckendes Schnelltestangebot im Landkreis eingeführt. Angeboten werden mindestens zwei gratis Schnelltests pro Woche pro Kopf in fünf Testzentren und zahlreichen angehängten Stellen sowie kurze Wartezeiten und ein schnelles digital übermitteltes Ergebnis.

Am Dienstag (17.00 Uhr) wollen sich Schittenhelm, der Böblinger Landrat Roland Bernhard und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einer Videokonferenz über das „Böblinger Modells“ austauschen.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-23457/2

Corona-Zahlen des Landkreises Böblingen

Informationen zum "Böblinger Modell"

Interview im ARD-Morgenmagazin