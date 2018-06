Stuttgart (dpa/lsw) - Der steigenden Zahl psychischer Erkrankungen will die AOK Baden-Württemberg mit der Aktion „Lebe Balance“ entgegenwirken. „Der richtige Umgang mit Stress steht im Mittelpunkt. Hier kann jeder frühzeitig was tun und sollte vor allem nicht warten, bis Schlimmeres droht“, sagte der Chef der größten gesetzlichen Kasse im Südwesten, Christopher Hermann, am Freitag in Stuttgart. Das von Forschern und Psychologen entwickelte Präventionsprogramm wird auf 14 Auftaktveranstaltungen und rund 500 AOK-Seminaren vorgestellt.

AOK zum Programm