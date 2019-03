Anzahl der Kulturfördervereine in Baden-Württemberg spitze

In Deutschland hat die Kultur viele Stimmen - das zeigt sich auch in Zahlen: Einer Untersuchung zufolge gibt es bundesweit 10 000 Kulturfördervereine, fast alle Kultureinrichtungen werden demnach von einem Verein unterstützt. Die meisten Organisationen liegen in Nordrhein-Westfalen, wie der neue Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland am Freitag zu einem Symposium in Berlin mitteilte. Bezogen auf die Einwohner sei die Zahl in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz am höchsten, dahinter kommen das Saarland und Sachsen-Anhalt. Die meisten Vereine (86 Prozent) stützen sich auf ehrenamtliches Engagement.

