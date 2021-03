Anwohner bewirft Autokorso in Oberndorf mit Blumentöpfen

Ein 63-jähriger Mann in Oberndorf (Kreis Rottweil) war ganz und gar unzufrieden mit einem Autokorso vor seiner Wohnung und hat die vorbeifahren Wagen mit Pflanzentöpfen beworfen. Einer der Töpfe aus Plastik landete dabei aus seinem Fenster im ersten Stock auf dem Dach eines Autos und verursachte leichten Schaden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 45-jährige Fahrer des Wagens erstattete nach dem Vorfall am Donnerstag Anzeige gegen den Werfer. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

