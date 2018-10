Antisemitismus-Beauftragter: Gemeinsam gegen Hass aufstehen

Staat, Kirche und Bürger müssen aus Sicht des Antisemitismus-Beauftragten des Landes, Michael Blume, gemeinsam gegen Hass, Rassismus und Menschenverachtung aufstehen. „Viele haben, so meine ich, noch immer nicht verstanden, dass der Antisemitismus nicht nur Jüdinnen und Juden bedroht, sondern unsere gesamte Gesellschaft“, so Blume am Montag in einem vorab verbreiteten Manuskript seines Vortrags bei der Herbstsynode der Evangelischen Landeskirche in Baden. Antisemitismus stelle das gesamte Zusammenleben in Frage. Der Kampf gegen ihn diene so nicht nur dem Schutz der rund 9000 Mitglieder jüdischer Gemeinden, sondern dem aller elf Millionen Menschen im Land.