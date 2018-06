Anti-IS-Koalition trifft sich nächste Woche in Stuttgart

Die Verteidigungsminister wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) treffen sich in der kommenden Woche in Stuttgart. Das kündigte US-Verteidigungsminister Ashton Carter am Donnerstag in Washington an. Bei dem Treffen solle darüber beraten werden, wie die Anstrengungen der Koalition erhöht werden könnten, sagte Carter bei einer Anhörung im Senat. Die USA führen den Kampf gegen die Terrormiliz an der Spitze einer Koalition westlicher und arabischer Staaten an. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin findet das Treffen am Mittwoch statt.