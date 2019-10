Anteil von Langzeitarbeitslosen in Baden-Württemberg gering

In Baden-Württemberg ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen unter den Hartz-IV-Beziehern im bundesweiten Vergleich sehr niedrig. Der Anteil der Hartz-IV-Bezieher, die das Arbeitslosengeld II seit mindestens vier Jahren erhalten, beträgt in Deutschland 48,2 Prozent - der Südwesten liegt mit 38,9 Prozent weit darunter, wie aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Nur in Bayern ist der Anteil bundesweit noch geringer (37,8 Prozent).

In Baden-Württemberg gibt es demnach knapp 97 000 Arbeitslose, die Hartz IV beziehen - rund 37 700 davon beziehen die Leistung bereits vier Jahre oder länger. In Stuttgart liegt die Quote der Langzeitarbeitslosen bei 43 Prozent, in Mannheim bei 53,1, in Freiburg bei 46 und in Ulm bei 28,9 Prozent.

National schwanken die Werte stark zwischen West (45,7 Prozent) und Ost (55,2 Prozent). Am höchsten ist der Anteil Langzeitarbeitsloser den Angaben zufolge in Brandenburg mit 58,5 Prozent.