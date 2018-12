Anteil der Single-Haushalte im Südwesten nimmt weiter zu

Der Anteil der Single-Haushalte in Baden-Württemberg steigt. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte, bestanden im vergangenen Jahr knapp 40 Prozent der 5,4 Millionen Haushalte im Land nur aus einer Person. Zwei Menschen lebten demnach in einem Drittel der Haushalte. Die Zahl der Haushalte mit Kindern blieb den Angaben zufolge nahezu unverändert. Insgesamt nahm die Zahl der Haushalte in den Jahren 2011 bis 2017 um 7,5 Prozent zu - die Zahl der Single-Haushalte um 11,6 Prozent.

Alleinstehende sind nach Angaben der Statistiker schon seit Mitte der 1970er Jahre die häufigste Haushaltsform. Lag der Anteil 1970 noch bei 24,6 Prozent, waren es im Jahr 1987 schon 32,6 Prozent. Im vergangenen Jahr wohnte demnach in 39,1 Prozent der Haushalte nur eine Person.

