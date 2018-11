Anschlag auf Karlsruher Eislaufbahn? 29-Jähriger vor Gericht

Von

KREIS TUTTLINGEN - Pater Josef Neuenhofer wehrt sich in einem Brief an Freunde und Wohltäter gegen den Artikel im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" vom 30. Juni. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer "teuflischen Aktion" - und bittet die Spender weiterhin um Vertrauen.

Von unserem Redakteur Axel Huber

Se it 2001 betreibt Josef Neuenhofer in La Paz in Bolivien eine Kinderklinik. Für die sammelt der ehemalige Dunninger Pfarrer seit Jahren Spenden.