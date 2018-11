Anna-Lousia Fuchs gewinnt erste Dressurprüfung in Stuttgart

Dressurreiterin Anna-Louisa Fuchs hat die erste Prüfung beim internationalen Reitturnier German Masters in Stuttgart gewonnen. Die 22-Jährige setzte sich am Mittwoch in der Dressurprüfung Klasse S für Reiter aus Bayern und Baden-Württemberg durch. Auf ihrem elfjährigen Wallach Sympathikus erreichte die Mannheimer Studentin 71,026 Punkte. Die nach vier Qualifikationen führende Linda Knoll aus Ostrach (Landkreis Sigmaringen) konnte auf Fairplay nach deutlichen Fehlern ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden und wurde Fünfte.

Auf den zweiten Platz ritt in dieser Intermédiaire I Ann-Kathrin Lindner auf Sunfire (70,895) vor Markus Schetter (Nürtingen) auf Dont stop moving (69,079). Am Donnerstag fällt die Entscheidung in einer gleichklassigen Kür um den Dressurcup.

