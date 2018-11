Ann-Kathrin Lindner aus Weinsberg hat beim German Masters in Stuttgart den DressurCup für Reiter aus Baden-Württemberg und Bayern gewonnen. Auf ihrem neunjährigen Württemberger Hengst Sunfire erreichte die 22 Jahre alte Dressurreiterin die mit 73,525 Punkten deutlich höchste Wertung in der Intermédiaire I-Kür. Platz zwei sicherte sich Vera Breidenbach (Weil der Stadt) auf Titan (71,575 Punkte) vor Anke Simon (Ilsfeld) auf Twenty Four (70,550 Punkte). Die im Vorfeld als Favoritin gehandelte Linda Knoll aus Ostrach konnte nach diversen Fehlern nicht überzeugen und wurde Fünfte.

Homepage der Reitschule Jung