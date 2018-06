Nach einem gewaltsamen Angriff vor einer Pizzeria in Mannheim hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Beschuldigte sitze in Untersuchungshaft, teilte die Anklagebehörde am Dienstag mit. Mit einem Komplizen soll er im November vergangenen Jahres vor einer Pizzeria auf einen 39-Jährigen losgegangen sein und ihn mit Stichen verletzt haben. Dabei ging es wohl um 100 Euro, die das Opfer den Männern schuldete. Die mutmaßlichen Täter flüchteten. Während der Angeklagte im Januar an der albanischen Grenze entdeckt wurde, läuft nach seinem Komplizen weiter die Fahndung.