Weil er mit einem Messer mehrfach auf einen Mann eingestochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage wegen versuchten Totschlags gegen einen 31-Jährigen erhoben. Laut Mitteilung vom Mittwoch sollen die Männer im Dezember des vergangenen Jahres im Mannheimer Stadtteil Jungbusch in Streit geraten sein, woraufhin der Angeklagte seinen Kontrahenten mit mindestens fünf Messerstichen verletzte. Dieser musste noch am selben Tag notoperiert werden, konnte zwischenzeitlich aber das Krankenhaus verlassen. Die Anklage lautet auf Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er gibt an, dass er sich selbst verteidigt hat.

Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Mannheim