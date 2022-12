Anklage wegen Mordes nach Leichenfund in Parkhaus

Im Fall der in einem Parkhaus gefundenen toten Frau in Stuttgart ist ein 33-Jähriger wegen Mordes angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wirft sie dem Mann vor, seine getrennt von ihm lebende Ehefrau auf einer Autofahrt erschossen zu haben.

Der Verdächtige soll die Frau am 10. Juli im Auto im Parkhaus in Bad Cannstatt zurückgelassen haben. Dort wurde die Leiche der 32-Jährigen am darauffolgenden Tag gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen handelte.

Der 33-Jährige sitzt seit August in Untersuchungshaft. Zuvor war er nach Angaben der Polizei mittels eines internationalen Haftbefehls gesucht und nach einer Reise in die Türkei am Stuttgarter Flughafen festgenommen worden.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft

