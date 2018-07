Nach einer Reihe von Überfällen auf mehrere Supermärkte und eine Spielhalle hat die Staatsanwaltschaft Hechingen (Zollernalbkreis) Anklage gegen fünf mutmaßliche Täter erhoben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, werden den zwischen 20 und 30 Jahre alten Beschuldigten besonders schwere räuberische Erpressung sowie Beihilfe dazu in einer unterschiedlichen Zahl von Fällen vorgeworfen. Nicht alle fünf Männer seien an allen Taten beteiligt gewesen sein.

Wann sie sich vor dem Landgericht Hechingen für die zwischen Januar und April 2018 begangenen Taten verantworten müssen, stand zunächst nicht fest. Betroffen waren Einkaufsmärkte in Winterlingen, Gammertingen, Bitz und Orsingen-Nenzingen sowie eine Spielhalle in Überlingen. Vier der Angeklagten sind in Untersuchungshaft.